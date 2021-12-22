ВС России проведут стратегические командно-штабные учения "Восток" и "Гром"

Они запланированы на 2022 год

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Стратегические командно-штабные учения "Восток" и "Гром" планируется провести в следующем году, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Подготовить и провести стратегические командно-штабные учения "Восток" и "Гром", - сказал Шойгу, обозначая перспективы на 2022 год.

Расширенное заседание коллегии Минобороны прошло во вторник с участием президента России Владимиром Путиным.

Учения "Гром" - учения стратегических ядерных сил. Учения "Восток" входят в крупнейшие ежегодные общевойсковые командно-штабные учения.