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ТАСС

ВС России проведут стратегические командно-штабные учения "Восток" и "Гром"

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Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" на территории Южного военного округа
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" на территории Южного военного округа.
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба Минобороны РФ

Они запланированы на 2022 год

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Стратегические командно-штабные учения "Восток" и "Гром" планируется провести в следующем году, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Подготовить и провести стратегические командно-штабные учения "Восток" и "Гром", - сказал Шойгу, обозначая перспективы на 2022 год.

Расширенное заседание коллегии Минобороны прошло во вторник с участием президента России Владимиром Путиным.

Учения "Гром" - учения стратегических ядерных сил. Учения "Восток" входят в крупнейшие ежегодные общевойсковые командно-штабные учения.

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Путин Владимир
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