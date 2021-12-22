Изучение влияния лунной гравитации на космонавтов планируется начать в 2023 году

Сила тяжести на Луне в шесть раз меньше земной, поэтому необходимо уменьшить в шесть раз давление крови и нагрузку на стопы и позвоночник, отметил академик Виктор Баранов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские ученые начнут моделирование лунной гравитации для изучения ее влияния на космонавтов в 2023 году. Об этом заявил во вторник журналистам главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН, академик Виктор Баранов.

"Сейчас задача стоит, чтобы приступить уже к моделированию физиологических эффектов, которые могут быть на лунной поверхности, безусловно, изучение работоспособности космонавтов. Мы все-таки надеемся, что лунная программа будет выполняться. Сами мы планируем, что техническая база могла бы быть готова в следующем году. Я думаю, что потребуется не очень много средств на финансирование, создание специальных устройств, которые позволяют моделировать лунную гравитацию, и с 2023 года планируем начать эти исследования", - сказал Баранов.

По его словам, сила тяжести на Луне в шесть раз меньше земной, поэтому необходимо уменьшить в шесть раз давление крови и нагрузку на стопы и позвоночник. Такие условия можно создать в российских научных лабораториях.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2028 году он должен совершить пилотируемый облет Луны.