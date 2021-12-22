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Газета.ru

Путин обсудил с коллегией Минобороны обстановку в России и мире

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, 21 декабря 2021 год
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, 21 декабря 2021 год.
Источник изображения: Сергей Гунеев/РИА "Новости"

Путин: США могут помочь экстремистам напасть на Россию

В Национальном центре управления обороной прошло ежегодное расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. В нем принял участие и российский президент Владимир Путин. На встрече обсуждались актуальные проблемы российской безопасности, результаты военного строительства этого года, а также определили задачи на будущее. "Газета.Ru" собрала ключевые высказывания президента Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу по основным темам заседания.

Российские Вооруженные Силы

Владимир Путин отметил результативность работы военных специалистов страны. По его словам, модернизация войск превысила 71%, а стратегических ядерных сил - 89%. Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу подчеркнул в своей речи, что в российские ВС уже поставлены более 5 тыс. основных образцов вооружения, а исправность техники поддерживается на уровне 95%.

Вместе с тем Путин отметил успешное проведение учений ВМФ, которые проходили "в акваториях Балтийского и Северного морей, в удаленных районах Атлантического и Тихого океанов".

Помимо этого, он обратил внимание на "рост уровня боевой подготовки войск", который показали совместные с Белоруссией учения "Запад-2021".

"Достойно, как и подобает российским воинам, действовали наши военные в Сирии. Их присутствие, содействие мирному населению в решении гуманитарных задач вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой республике", - добавил Путин.

Президент оценил и работу миротворцев, которые уже больше года поддерживают стабильность в Нагорном Карабахе. Вместе с тем он поблагодарил военных медиков, а также военно-строительный комплекс Минобороны за то, что они помогали российским регионам бороться с коронавирусной инфекцией.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, помощь была оказана 16 регионам страны и семи иностранным государствам. При этом были построены 32 госпиталя для заболевших коронавирусом россиян.

Военно-политическая обстановка в мире

По мнению Путина, она остается сложной. "В ряде регионов вырос конфликтный потенциал, возникли новые очаги напряженности. Так, серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных", - подчеркнул президент России, перечислив вооружение, которое размещается Северным альянсом вблизи границ РФ.

Присутствие США у российских границ подтвердил на заседании и Шойгу. "В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около 8 тысяч военнослужащих", - сказал он.

Одним из серьезных вызовов может стать размещение НАТО на Украине своих ракет. В этом случае "их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия - до 5", отметил Путин.

Глава государства считает, что после этого США могут вооружать гиперзвуковым оружием "экстремистов из соседнего государства" и "толкать их на Россию, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем, на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах".

Тут же он упомянул проекты соглашений для НАТО и США, которые МИД РФ представил 17 декабря. Один из пунктов предполагает отказ НАТО от размещения своей инфраструктуры на Украине.

Шойгу заметил, что число обстрелов со стороны Украины не снижается. Он подчеркнул, что таким образом ВС Украины провоцируют ополченцев на ответные действия. Кроме того, на подконтрольной Киеву территории в Донбассе, выявлено более 120 сотрудников американских ЧВК. Они, по словам российского министра, готовят украинских военных и радикалов к активным боевым действиям против самопровозглашенных республик.

«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», - утверждает глава ведомства.

В связи с действиями США и НАТО Путин подчеркнул, что Москве "нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии. Ну, мы-то с вами их хорошо знаем: и этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров", - пояснил Путин.

Задачи на следующий год

Их всего пять. Один из приоритетов военной политики России - продолжение сбалансированного оснащения войск "современным вооружением и техникой, особое внимание уделять поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления".

Вторая задача напрямую связана с первой. Путин заявил, что российским военным стоит оперативно осваивать современное оружие. Для этого необходимо "внести коррективы, чтобы в наступающем году учесть их при проведении учений, в том числе стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» (одно из крупнейших ежегодных учений).

Что касается учений, по словам главы Минобороны, ВС России в будущем году, помимо "Востока" проведут также "Гром" (учения стратегических ядерных сил).

Третье поручение - развитие "системы поддержки принятия решений командирами всех уровнях, особенно в тактическом звене, внедрение в эти системы технологий искусственного интеллекта".

Владимир Путин также обратил внимание, что ключевая роль в военных конфликтах отводится грамотному командованию. Поэтому "в ходе оперативной и боевой учебы" стоит готовить военных, у которых есть предрасположенность к командованию, и присматриваться к ним для составления кадрового резерва военачальников.

Согласно пятой задаче, Минобороны предстоит "развивать военное и военно-техническое сотрудничество с государствами - членами ШОС и ОДКБ". Особое внимание в этом вопросе нужно уделить безопасности Союзного государства (Россия и Белоруссия).


Ангелина Мильченко


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