"Растем качественно". Военный эксперт о планах по оснащению армии

Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал приоритетные задачи по оснащению армии в следующем году. В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Корнев прокомментировал планы оборонного ведомства.
Глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии министерства сообщил о планах оснащения армии на будущий год.
По словам министра, планируется поставить в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска ВМФ более тысячи современных средств бронетанкового и артиллерийского вооружения, в Воздушно-космические силы и Военно-морской флот – 257 новых и модернизированных летательных аппаратов, пять дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".
В состав ВМФ планируется принять пять подводных лодок, 11 надводных кораблей, три боевых катера, а также новый атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" – "Генералиссимус Суворов", отметил Шойгу.
Доля современных видов вооружения в стратегических ядерных силах превысила 89%, заявил президент РФ Владимир Путин.
В эфире радио Sputnik планы Минобороны прокомментировал главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев. По его словам, Россия идет по пути качественного улучшения своего вооружения, не стремясь к количественному превосходству.