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РИА Новости

"Растем качественно". Военный эксперт о планах по оснащению армии

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Военнослужащий армии России
Военнослужащий армии России.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Брага

Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал приоритетные задачи по оснащению армии в следующем году. В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Корнев прокомментировал планы оборонного ведомства.

Глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии министерства сообщил о планах оснащения армии на будущий год.

По словам министра, планируется поставить в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска ВМФ более тысячи современных средств бронетанкового и артиллерийского вооружения, в Воздушно-космические силы и Военно-морской флот – 257 новых и модернизированных летательных аппаратов, пять дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

В состав ВМФ планируется принять пять подводных лодок, 11 надводных кораблей, три боевых катера, а также новый атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" – "Генералиссимус Суворов", отметил Шойгу.

Доля современных видов вооружения в стратегических ядерных силах превысила 89%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах – 89%", – сказал глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник.

В эфире радио Sputnik планы Минобороны прокомментировал главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев. По его словам, Россия идет по пути качественного улучшения своего вооружения, не стремясь к количественному превосходству.

"Состав, например, нашего ВМФ пока далек от того, каким обладал Советский Союз. Мы, скорее, восстанавливаем возможности нашего флота в тех кондициях, которые были в лучшие годы СССР. Идет обновление флота – флот этого требует. Если говорить о Военно-воздушных силах, об авиации, то здесь идет замена техники на более современную. Мы растем качественно – это точно, растут боевые возможности. У нас уже достаточно высок процент техники новых и новейших образцов, тем не менее, есть еще потребности. Ракетные войска стратегического назначения на 89 процентов состоят из новой и новейшей техники, и там также еще идет перевооружение. И это правильно: когда мы не в "ширь" растем, а растем по качественным показателям. Становимся мощнее, но не за счет увеличения "голов"", – сказал Дмитрий Корнев.
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