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ТАСС

Пуск ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Плесецк перенесли

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Макет ракеты-носителя "Ангара"
Макет ракеты-носителя "Ангара".
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Теперь он намечен на 24 декабря

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Плесецк в Архангельской области перенесен на резервную дату - 24 декабря. Об этом сообщили ТАСС два источника в ракетно-космической отрасли.

"Пуск "Ангары" перенесен на сутки. Теперь он запланирован на 24 декабря", - отметил собеседник агентства. Второй источник подтвердил информацию.

"Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" перенесен на сутки из-за проблем с наземным оборудованием, а также из-за погодных условий", - сказал один из собеседников агентства.

В декабре администрация Каргасокского района Томской области сообщила, что пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" запланирован на 18:00 мск 23 декабря. Резервная дата - 24 декабря 2021 года.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Полет ПО
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Плесецк
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