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ЦАМТО

Сергей Шойгу: внедряется ряд новаций по реализации мероприятий госпрограммы вооружения и гособоронзаказа

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Гособоронзаказ
Гособоронзаказ.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 21 декабря. Внедряется ряд новаций по реализации мероприятий государственной программы вооружения и гособоронзаказа, заявил на расширенном заседании Коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Ниже фрагмент выступления С.Шойгу по данному вопросу приведен в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Это касается заключения долгосрочных – до 10 лет – госконтрактов, обеспечивающих своевременную поставку вооружения и техники в войска, технологическую готовность и равномерную загрузку предприятий промышленности. Доля таких госконтрактов в 2021 году составила 83%.

Положительным примером их выполнения стало строительство до 2030 года 34 надводных кораблей и подводных лодок, 20 из которых – корабли дальней морской зоны.

Такой подход обеспечивает преемственность мероприятий действующей до 2027 года и разрабатываемой до 2033 года новой государственной программы вооружения.

В результате оперативного управления финансовыми ресурсами более 258 млрд. рублей будут направлены на поставку высокоточных средств поражения. К 2026 году число носителей высокоточного оружия большой дальности увеличится на 30%, а крылатых ракет различных видов базирования – в два раза.

Реализуется комплексный подход к сервисному обслуживанию и ремонту авиационной техники в рамках контрактов жизненного цикла, заключаемых непосредственно с предприятиями-изготовителями, с применением критерия стоимости летного часа. Условиями данных контрактов предусматривается обслуживание 100% находящихся в эксплуатации самолетов и вертолетов.

Это позволило поддерживать исправность авиационной техники на уровне не ниже 83%, что более чем в два раза превышает показатели 2012 года.

Созданная Министерством обороны единая информационная система расчетов по ГОЗ стала первым в стране инструментом постоянного автоматизированного мониторинга и контроля использования бюджетных средств. На сегодня это – ключевой инструмент при принятии решений по опережающему авансированию предприятий ОПК и корректировке ГОЗ.

В результате уровень выполнения заданий ГОЗ, несмотря на существующие ограничительные меры, составил: по закупкам – 99,4%, по ремонту и модернизации – 99,7%".

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