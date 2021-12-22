Президент Путин: российская армия набрала очень достойные темпы развития

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская армия набрала очень достойные темпы развития, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны Путин отметил, что Россия надеется на конструктивные, содержательные переговоры по гарантиям безопасности с видимым конечным результатом.

"Но стремиться к этому можно только в случае полноценного развития вооруженных сил. В последние годы нам удавалось это делать, достигнут хороший уровень боеготовности. И я об этом говорил, и министр (обороны - ред.) только что докладывал. Темпы набраны очень достойные, нужные для нас. Есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, мы занимаемся ими постоянно с промышленностью", - сказал Путин.

МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.