Глава Минобороны Шойгу заявил, что Россия надежно прикрыла свои границы в Арктике

Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах "Алеут" в Печенгском районе Мурманской области.

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия надежно прикрыла свои рубежи в Арктике от иностранной агрессии за счет строительства военных баз, размещения ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, авиации, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"На арктических островах, архипелагах и в удалённых районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов. Завершается реконструкция 5 аэродромов для приема всех типов воздушных судов. Реализуемый комплекс мер позволил нам надёжно закрыть арктические рубежи России от агрессивной военной деятельности иностранных государств", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.

Он отметил, что ВС РФ также способствовали обеспечению северного завоза в полярные регионы.