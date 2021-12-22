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Российская газета

Путин назвал подлетное время ракет США и НАТО с территории Украины

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Источник изображения: ТАСС/ youtube.com

Подлетное время ракет НАТО до территории России при условии их размещения на Украине составит не более 10 минут, а гиперзвукового оружия - не более пяти. Об этом на расширенном заседании коллегии министерства обороны заявил президент Владимир Путин.

"Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до семи-десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия - до пяти", - приводит его словам РИА Новости.

Ранее российский президент уже заявлял, что появление американского оружия на Украине Москва будет расценивать как "красные линии", поскольку ситуация станет серьезным вызовом для России.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
ГЗЛА
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