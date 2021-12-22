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ТАСС

В России создали морозостойкие батареи для электропитания роботов и военной техники

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Микроструктурные электроды нового типа литий-ионного аккумулятора
Микроструктурные электроды нового типа литий-ионного аккумулятора. Источник: rnd.cnews.ru.
Источник изображения: rnd.cnews.ru

Химический источник тока имеет длительный срок службы - до 2,7 тыс. и более циклов заряд-разряд в зависимости от условий эксплуатации, отметили в Ростехе

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Морозостойкие литий-ионные аккумуляторы для роботов и военной техники разработали в холдинге "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал литий-ионные аккумуляторы, обеспечивающие автономную работу устройств при температурах от минут 50 до плюс 50 градусов Цельсия", - говорится в сообщении.

По информации Ростеха, изделия предназначены для телекоммуникаций, медицины, робототехники, нефтегазового сектора, авиации, различного вооружения и войсковой техники. "Изделия отличаются уникальной электрохимической рецептурой, гарантирующей работу даже в условиях экстремально низких температур", - сообщили в госкорпорации.

Как отметили в Ростехе, химический источник тока весом не более 150 грамм имеет длительный срок службы - до 2,7 тыс. и более циклов заряд-разряд в зависимости от условий эксплуатации.

"Аккумуляторы также могут выпускаться в радиационно стойком варианте для эксплуатации в космосе", - отметили в пресс-службе.

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