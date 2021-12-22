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Президент доволен развитием боевых возможностей ВМФ РФ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Комплексы «Авангард» и «Кинжал» поставлены на боевое дежурство, заявил президент России Владимир Путин.

«Активными темпами шло развитие новейших видов вооружений. Часть из них - комплекс «Авангард» и «Кинжал» поставлены на боевое дежурство», - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

Он рассказал, что в этом году широкий круг задач также решал Военно-морской флот.

«На постоянной основе наши корабли и подводные лодки несли боевую вахту во всех значимых районах Мирового океана. Межфлотская группировка с дальней авиацией успешно выполнила учебно-боевые задачи в акваториях Балтийского и Северного морей, в удаленных районах Атлантического и Тихого океана, а группировка подводных лодок и других кораблей - в Северном ледовитом океане в условиях сложной ледовой обстановки», - сказал президент.

Также Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Президента сообщил, что Путин по видеосвязи примет участие в церемонии принятия в состав ВМФ атомных подлодок «Князь Олег» и «Новосибирск».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Персоны
Путин Владимир
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