ЦИАМ завершил разработку роторно-поршневого двигателя для авиации

В Фонде перспективных исследований сообщили, что РПД-150Т предназначен для замены двигателей иностранного производства на пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ФГУП "ЦИАМ") успешно завершил разработку технического проекта авиационного роторно-поршневого двигателя РПД-150Т в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) "Гибрид" для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте ФПИ.

"Двигатель разрабатывается ЦИАМ в рамках ОКР по заказу Минпромторга России. РПД-150Т предназначен для замены двигателей иностранного производства на пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах", - отмечается в сообщении.

Там также говорится, что в рамках следующего этапа будет разработана рабочая конструкторская документация для изготовления опытных образцов двигателя. ОКР планируется завершить в 2024 году.