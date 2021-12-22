Очередная партия КШМ "Центурион" передана предприятием Госкомвоенпрома в состав ВС Республики Беларусь

ЦАМТО, 21 декабря. В рамках выполнения гособоронзаказа продолжается поставка в ВС Республики Беларусь командно-штабных машин управления, отвечающих всем современным требованиям в области автоматизации управления огнем артиллерийских подразделений.

На днях на базе 25 арсенала состоялась торжественная церемония передачи предприятием-изготовителем, входящим в систему Госкомвоенпрома, в Вооруженные Силы Республики Беларусь очередной партии военной техники в составе восьми модернизированных командно-штабных машин автоматизированного комплекса управления огнем артиллерийского дивизиона.

Технику, предназначенную для вооружения артиллерийских групп механизированных бригад, вручили начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил – начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Геннадий Козловский и директор предприятия-изготовителя, входящего в систему Госкомвоенпрома, Николай Балигатов.

Создавали современный автоматизированный комплекс специалисты предприятий одного из холдингов в системе Госкомвоенпрома.

В основу их работы легли новые отечественные технические достижения и уникальные программные решения.

В ходе глубокой модернизации инженеры оставили от базовой проверенной временем командно-штабной машины только гусеничное шасси. Техническое оснащение командирских машин управления заменили практически полностью высокотехнологичными компонентами отечественного производства.

Изделия оборудованы современными средствами связи и передачи данных, средствами разведки, системами навигации и ориентирования, автономной системой энергоснабжения.

Кроме того, группой программистов одной из компаний холдинга было создано уникальное программное обеспечение "Центуриона" – написаны принципиально новые протоколы информационно-технического сопряжения, создано специальное прикладное программное обеспечение и программное обеспечение контроля за работой технических средств.

Вместе с тем, на случай выхода в боевой обстановке цифровой системы из строя разработчики не исключили из состава оборудования КШМ соответствующих приборов и технических средств, позволяющих традиционными способами решать задачи подготовки и управления огнем артиллерийского формирования.

Практическая апробация изделий "Центурион" в условиях полигона показала, что их применение позволяет командиру существенно сократить время на принятие решения по применению оружия, тем самым расширив боевые возможности артиллерийских подразделений в оперативном решении поставленных задач.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.