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ЦАМТО

Сергей Шойгу: укомплектованность офицерских должностей в российской армии превысила 96%

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

ЦАМТО, 21 декабря. Укомплектованность офицерских должностей в российской армии превысила 96%. В этом году в войска дополнительно направлено 13 тыс. офицеров, заявил на расширенном заседании Коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Ниже фрагмент выступления С.Шойгу по данному вопросу приведен в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Численность военнослужащих по контракту в два раза превысила количество призывников, 67% из них – с высшим или средним профессиональным образованием.

В целом демографический провал предыдущих лет преодолен. Укомплектованность Вооруженных Сил составляет 91%.

На сегодня боевой опыт имеет весь командный состав Сухопутных войск, 92% летного состава, 58% специалистов противовоздушной обороны, 62% – Военно-морского флота.

Решена многолетняя хроническая проблема с постоянным жильем. С 2018 года военнослужащие его получают в плановом порядке. В этом году постоянным жильем обеспечено свыше 19,5 тыс. человек.

Не снижаются темпы предоставления служебного жилья. В текущем году квартиры получили 35 тыс. человек. Компенсация за поднаем жилья выплачена более чем 64 тыс. военнослужащих.

Абсолютное большинство военнослужащих поддерживает деятельность государства в сфере обороны и доверяет руководству страны".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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