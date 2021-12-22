Видео: истребители Балтфлота провели учебный воздушный бой над морем

Морская авиация Балтийского флота провела плановые учения над нейтральными водами Балтийского моря у границ Калининградской области.

Истребители Су-27 вступили в учебные воздушные бои и выполнили сопровождение условной воздушной цели в небе. Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, полеты проводились в светлое и темное время суток.

Летчики отработали элементы сложного пилотажа, выполняя форсированные развороты и фигуры "Бочка", "Горка" с наклоном до 60 градусов. Также они отрабатывали пилотирование в паре и полет в сомкнутом боевом порядке.

Пилоты в нормативное время отработали взлет по команде "Воздух" и произвели поиск условного нарушителя воздушной границы. Такие вылеты на сопровождение иностранных самолетов, приближающихся к Государственной границе России, для пилотов Су-27 нередки не на учениях, а в повседневной службе: боевое дежурство по охране границ они несут круглосуточно.

Между тем

Накануне у пилотов Су-27 прошла тренировка: они отработали посадку самолетов на условно поврежденную полосу военного аэродрома Чкаловск. По замыслу тренировки, при заходе на посадку пилот получал от руководителя полетов вводную об условном уничтожении противником аэродромных средств связи и повреждении взлетно-посадочной полосы.

Летчики экстренно принимали решение уходить на второй круг, чтобы определить характер и степень повреждения взлетной полосы. После уточнения обстановки они сажали самолеты на укороченной дистанции. Так же истребители отработали взлеты с укороченным пробегом.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)