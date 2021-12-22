Войска Центрального военного округа проведут свыше 300 учений в 2022 году

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Центральный военный округ в следующем году, как ожидается, проведёт порядка 300 учений различной направленности с учётом активизации террористических организаций в регионе, сообщил командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"Всего в 2022 году планируем провести более 300 учений в соединениях и воинских частях Центрального военного округа, а также на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане", - сказал Лапин во вторник журналистам.

"Основные усилия в Центральном военном округе были сосредоточены на повышении боевой готовности войск, перевооружении на новейшие и модернизированные образцы вооружения и их освоении. При этом особое внимание уделили повышению боевой мощи российских военных баз в Киргизии и Таджикистане", - сообщил Лапин.

"Всего в этом году было проведено более 200 учений различного уровня и масштаба. В том числе одно - с исследовательскими целями, где в обязательном порядке были отработаны вопросы ведения боевых действий с использованием нешаблонных способов применения войск, - сказал военачальник. - В ходе всех манёвров особое внимание уделялось вопросам борьбы с беспилотными летательными аппаратами и диверсионно-разведывательными группами противника".