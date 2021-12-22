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ТАСС

Новый ракетный полк с "Панцирями-С" будет сформирован в Хакасии

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Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин (в центре)
Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин (в центре).
Источник изображения: © Пресс-служба ЦВО

Командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщил, что в 2022 году существенно увеличатся возможности войск радиоэлектронной борьбы округа

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Новый ракетный полк, оснащенный зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", будет сформирован в Хакасии, сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин журналистам во вторник.

"В следующем году приступим к формированию нового ракетного полка, вооруженного зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С", в Республике Хакасия", - сказал Лапин после итоговой коллегии Министерства обороны РФ.

Кроме того, отметил командующий, 2022 году существенно увеличатся возможности войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) округа.

"В Сибири и на Урале будут созданы отдельные батальоны радиоэлектронной борьбы, укомплектованные современными вооружением, в частности мобильным комплексом РЭБ оперативно-тактического уровня "Паладин-Д", - сказал военачальник.

По его словам, войска ЦВО "в любых условиях складывающейся обстановки всегда способны гарантированно выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим и руководством Министерства обороны России". "Мы продолжим наращивать боевой потенциал войск округа и поддерживать его на уровне, обеспечивающем военную безопасность России и ее союзников", - сказал генерал.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
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