Шойгу заявил, что государственные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершаются

Ее серийные поставки начнутся с 2022 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" завершаются, ее серийные поставки начнутся с 2022 года. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон". Со следующего года начнутся ее серийные поставки", - сказал Шойгу.

Количество носителей высокоточного оружия средней и большой дальности увеличится на 30% к 2026 году, сообщил Шойгу. "В результате оперативного управления финансовыми ресурсами более 258 млрд рублей будут направлены на поставку высокоточных средств поражения. К 2026 году число носителей высокоточного оружия большой дальности увеличится на 30%, а крылатых ракет различных видов базирования - в два раза", - сказал министр. До глава Минобороны РФ говорил, что количество высокоточных крылатых ракет в российской армии в период с 2012 года увеличилось более чем в 30 раз, а количество их носителей - более чем в 12 раз.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" успешно поразил из Белого моря "Цирконом" мишень на полигоне Чижа в Архангельской области. Источник ТАСС сообщал, что реутовское НПО машиностроения приступило к выполнению контракта по серийному изготовлению "Цирконов" для ВМФ России.