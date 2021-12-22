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ТАСС

Черноморский флот до 2025 года должен принять в состав порядка 10 кораблей

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ВМС РФ
ВМС РФ. Черноморский флот.
Источник изображения: gazeta.ru

Командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов сообщил, что флот продолжает развиваться и пополняться новыми боевыми кораблями и судами обеспечения

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Черноморский флот (ЧФ) в соответствии с планом до 2025 года должен пополниться порядка 10 кораблями. Об этом сообщил во вторник командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов.

"Флот продолжает развиваться и пополняться новыми боевыми кораблями и судами обеспечения. В соответствии с планом деятельности до 2025 года мы должны принять в свой состав порядка 10 боевых единиц", - сказал он журналистам на коллегии Минобороны России.

По оценке Осипова, уходящий 2021 год для Черноморского флота выдался непростым, однако все задачи, которые были поставлены, выполнены. Флот продолжает нести основную нагрузку по обеспечению деятельности постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море, основу сил которого составляют именно боевые корабли и вспомогательные суда Черноморского флота, отметил он.

В целом экипажами кораблей в течение 2021 учебного года было проведено около 250 различных учений, в ходе которых выполнено более 600 боевых упражнений, в том числе с выполнением ракетных стрельб современным высокоточным оружием. В процессе подготовки к несению боевой службы экипажи кораблей и катеров отработали и успешно сдали порядка 150 курсовых задач.

Наплаванность корабельных сил флота в уходящем году продолжала расти, кораблями пройдено около 450 тысяч морских миль, что в полтора раза больше показателей прошлого года. Увеличение интенсивности и продолжительности нахождения в море связано с действиями наших кораблей в Средиземном море, решением задач слежения за иностранными группировками в Черном море, а также высокой интенсивностью плановой боевой подготовки.

"В 2022 году деятельность сил Черноморского флота будет направлена на обеспечение безопасности Российской Федерации в зоне ответственности, а также участии в стратегических и двусторонних командно-штабных учениях. Кроме того, экипажи кораблей флота отработают совместные действия с военно-морскими силами других государств, в ходе шести международных учений, а также одного многонационального", - сказал адмирал.

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