Министр Шойгу: НАТО отрабатывает применение сил Грузии, Молдавии и Украины против России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве.

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. НАТО в ходе своих учений отрабатывает варианты применения коалиционных группировок против России с участием Грузии, Молдавии и Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Особое внимание НАТО уделяет вопросам переброски войск на восточный фланг альянса, в том числе с континентальной части Соединенных Штатов Америки. На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России с задействованием внеблоковых государств – Грузии, Молдавии и Украины", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.