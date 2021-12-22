ЦАМТО, 21 декабря. Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Ниже стенограмма выступления В.Путина приведена в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Добрый день, уважаемые товарищи!

Начнем нашу работу.

Развитию Вооруженных Сил, укреплению обороноспособности России мы всегда уделяли, уделяем и будем уделять повышенное внимание.

И сегодня на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны обсудим, что сделано в сфере военного строительства в 2021 году, какие результаты достигнуты по основным направлениям, и, конечно, определим задачи на будущее – так, как мы всегда с вами делаем на ежегодных коллегиях.

Сразу отмечу, что уходящий год, как и предыдущий 2020-й, был экстраординарным, – мы и так это с вами хорошо понимаем, – в первую очередь из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. И принципиально важно, что в этих сложных условиях Вооруженные Силы четко, без сбоев выполняли все стоящие перед ними задачи.

Так, была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71 проц., а в стратегических ядерных силах – 89 проц.

Активными темпами шло развитие новейших видов вооружений. Часть из них – комплексы "Авангард" и "Кинжал" – поставлены на боевое дежурство.

Широкий круг задач решал Военно-морской флот. На постоянной основе наши корабли и подводные лодки несли боевую вахту во всех значимых районах Мирового океана. Межфлотская группировка вместе с дальней авиацией успешно выполнила учебно-боевые задачи в акваториях Балтийского и Северного морей, в удаленных районах Атлантического и Тихого океанов, а группировка подводных лодок и других кораблей – в Северном Ледовитом океане в условиях сложной ледовой обстановки.

Отмечу и дальнейший рост уровня боевой подготовки войск. Это убедительно показали итоги совместного стратегического учения "Запад-2021", в ходе которого были успешно отработаны задачи обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии.

Достойно, как и подобает российским воинам, действовали наши военные в Сирии. Их присутствие, содействие мирному населению в решении гуманитарных задач вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой республике.

Уже более года наши миротворцы помогают поддерживать стабильность в Нагорном Карабахе. Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территории ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры.

Хочу поблагодарить личный состав, выполняющий миротворческие задачи за профессионализм, выдержку и стойкость. Самых добрых слов за напряженную работу в сложных условиях, за большую помощь гражданскому населению заслуживают военные медики: более чем 30,5 тыс. людей пролечены в лечебных заведениях Министерства обороны, и почти половина из них – гражданские.

Военные медики помогли в борьбе с коронавирусом гражданскому населению девяти регионов и даже реабилитацией занимались и занимаются до сих пор для тех, кто столкнулся с тяжелой и средней тяжести формой течения болезни. В 32 военных санаториях люди проходят реабилитацию. Спасибо.

Особо отмечу, что в армии реализованы все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией – в самой армии. Проведена практически стопроцентная вакцинация личного состава. Это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих и тем самым гарантировать высокую боеготовность частей и соединений. Даже армия пострадала от коронавируса, тяжелые случаи есть в армии, и потери есть – небоевые. Но в целом Вооруженные Силы справились с этой проблемой.

С высокой отдачей действовал военно-строительный комплекс Минобороны. Говорю не только о значительных объемах и своевременном возведении инфраструктуры для армии и флота, но и о том, что военные строители помогли обеспечить бесперебойное снабжение, скажем, Крыма и Севастополя водой. Во многих регионах благодаря им были построены многофункциональные медицинские и другие социально-значимые объекты.

Уважаемые товарищи!

Опираясь на прочную базу, созданную за последние годы, на мощный научно-технологический задел, мы, конечно же, должны и дальше совершенствовать, укреплять наши Вооруженные Силы, мы и будем этим заниматься.

Военно-политическая обстановка в мире остается сложной, в ряде регионов вырос конфликтный потенциал, возникли новые очаги напряженности. Так, серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных.

Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки Mk 41 адаптированы к применению ударных систем "Томагавк". Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия – до пяти. Для нас это серьезнейший вызов – вызов нашей безопасности.

В связи с этим, как вы знаете, предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Кстати говоря, на самом деле он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению. В ответ на его предложение мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружений. Проекты соответствующих договоров американским коллегам и руководству НАТО, как вы знаете, переданы.

Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии. Ну, мы-то с вами их хорошо знаем: и этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны – легко, объясняя чем-то или вообще ничем не объясняя, как это было с Договором по противоракетной обороне, Договором по открытому небу – нет, и все.

Но хоть это, хоть что-то, хоть юридически обязывающие договоренности должны быть, а не устные заверения. Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем. Можно здесь обратиться к недавней истории, к событиям конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века, когда нам говорили, что, мол, ваши волнения по поводу возможного расширения НАТО на восток беспочвенны. А затем последовало пять волн расширения НАТО на восток. Причем это же происходило, помните, как? Здесь все взрослые люди сидят. Это происходило тогда, когда между Россией и США, Россией и всеми основными странами НАТО были безоблачные отношения, просто чуть ли не союзнические.

Говорил уже публично – еще вам скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса Российской Федерации сидели на постоянной основе американские специалисты. На работу ходили туда каждый день, столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше? Чего еще надо? В Правительстве России работали советники США, кадровые сотрудники ЦРУ советовали. Чего еще? Зачем надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе, причем с помощью даже ИГИЛ – ну, не ИГИЛ, там другие организации были террористические? Явно террористов поддерживали. Зачем? Зачем надо было расширять НАТО, выходить из договоров по ПРО?

То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, – это их вина. На каждом шаге Россия была вынуждены как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, ухудшалась, ухудшалась – деградировала и деградировала. И вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать: мы же не можем допустить развития ситуации, о котором я сказал. Что, это непонятно что ли кому-то? Должно быть понятно.

Иногда задаешься вопросом: а зачем они это все делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи с победой в так называемой холодной войне или с так называемой победой в холодной войне и из-за неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации – из-за этого. Других причин просто нет.

Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве.

Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России.

Они-то, мы с вами хорошо знаем, под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории, за тысячи. И, когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным, а когда что-то соответствует их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на международное гуманитарное право и так далее. Эти манипуляции надоели.

В связи с этим, как уже сказал, важно продолжить плановое, поступательное, системное развитие Вооруженных Сил, в том числе с учетом приоритетов, которые обозначены в новейшей редакции Стратегии национальной безопасности и Концепции строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года.

На каких основных задачах предстоит сосредоточиться в следующем году.

Первое. Необходимо продолжить плановое, сбалансированное оснащение войск современным вооружением и техникой, особое внимание уделять поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления.

Второе. Приоритетными задачами боевой и оперативной подготовки должно стать освоение современного оружия, а также новых форм и способов действий войск. В связи с этим в программы боевой учебы должны быть внесены коррективы, чтобы в наступающем году учесть их при проведении учений, в том числе стратегического командно-штабного учения "Восток-2022".

Третье. Сегодня успех во многом и во многих сферах прямо зависит от выверенности и быстроты принятия решения, а в военной области при проведении боевых операций такая скорость исчисляется буквально минутами, а то и секундами. Поэтому нужно развивать системы поддержки принятия решений командирами всех уровнях, особенно в тактическом звене, внедрять в эти системы технологии искусственного интеллекта.

Четвертое. Безусловно, на всех уровнях должны быть эффективные алгоритмы действий, передовая автоматика, но вместе с тем мы видим, что современные военные конфликты проходят не по шаблону. В них, как и прежде, ключевая роль принадлежит командиру. Очень многое зависит от его знаний, опыта, личных качеств, и побеждает тот, кто принимает действительно нестандартные решения. Поэтому в ходе оперативной и боевой учебы необходимо готовить именно таких разносторонне развитых во всех отношениях командиров. Они должны быть в кадровом резерве военачальников, к ним нужно присматриваться, уже сейчас направлять, предоставлять возможность для дальнейшего карьерного роста.

И, наконец, пятое. В условиях сложной международной обстановки необходимо развивать военное и военно-техническое сотрудничество с государствами – членами ШОС и ОДКБ, особое внимание уделять укреплению обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии.

Уважаемые коллеги!

Одним из безусловных приоритетов является повышение уровня социальных гарантий военнослужащих. Защитники Родины выполняют особые задачи, зачастую очень сложные, ответственные, связанные с риском, и мы будем добиваться, чтобы за свою службу они получали достойное вознаграждение.

Как и все последние годы, денежное довольствие военнослужащих должно соответствовать не просто уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышать его – мы об этом договаривались с Правительством еще несколько лет назад.

Для справки: пока это соотношение сохраняется. Прогнозный средний уровень зарплаты по этому году в экономике – 55 тысяч рублей, средняя заработная плата в ведущих отраслях экономики, а это нефтянка, финансовый сектор, транспорт, – 63,2 тысячи рублей. По моим данным, из Минфина чуть побольше дают, у Минобороны средний уровень денежного довольствия военнослужащего в воинском звании "лейтенант" составляет в 2021 году 81,2 тысячи рублей. По-разному бывает, разные лейтенанты, и по-разному служат, но это средний уровень – 81,2 тысячи, а, вот я сказал, в ведущих отраслях экономики – 63,2 тысячи.

Правительство должно и дальше своевременно и в том объеме, который обеспечит это соотношение, индексировать денежное довольствие военнослужащих и, конечно, увеличивать военные пенсии.

В плановом порядке идет обеспечение военнослужащих постоянным жильем. В 2021 году на предоставленные жилищные субсидии новые квартиры приобрели 4350 военнослужащих. В течение предстоящих трех лет субсидии получат еще около 9000 военнослужащих. Из федерального бюджета на эти цели планируется направить около 113 миллиардов рублей.

Продолжает эффективно действовать накопительно-ипотечная система. С ее помощью в 2021 году реализовали свое право на жилищное обеспечение 15000 военнослужащих, а в 2022-2024 годах за счет этой системы новое жилье получат еще 34000 военнослужащих.

Не снижаются темпы обеспечения служебным жильем. В текущем году его получат 35000 военнослужащих, что более чем на 14 процентов превышает плановые показатели.

Будем и дальше уделять этим и другим вопросам социальной защищенности военнослужащих самое пристальное, самое серьезное внимание.

И в завершение хочу поблагодарить руководство и личный состав Министерства обороны за добросовестное выполнение поставленных задач. Уверен, что вы и впредь будете действовать профессионально, четко, делать все необходимое для достижения высоких результатов. Желаю вам дальнейших успехов в службе на благо России и нашего народа.

Спасибо большое за внимание.