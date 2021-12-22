Войти
ТАСС

Завершены работы по увеличению взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим

183
0
0
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. Кадр видео
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. Кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, продолжается совершенствование военной и социальной инфраструктуры российских баз за рубежом

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Завершены работы по увеличению взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"В Сирии на аэродроме Хмеймим завершены работы по увеличению взлетно-посадочной полосы Западная", - сказал он.

По словам Шойгу, продолжается совершенствование военной и социальной инфраструктуры российских баз за рубежом. Так, в Армении было завершено строительство культурно-досугового центра и спортивного комплекса общей площадью свыше 8 тыс. кв. м.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
19.03.2021
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал интервью интернет-изданию Казахстана Tengrinews.kz
02.12.2020
Ход серым конем
14.10.2020
Шойгу в ходе переговоров с главой Минобороны Турции выразил озабоченность данными о переброске боевиков с Ближнего Востока в Карабах
13.10.2020
Шойгу заявил, что учения "Кавказ-2020" прошли на высоком уровне
30.10.2019
Россия выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии - российский Центр по примирению
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 04:24
  • 16
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 22.12 04:20
  • 3
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 22.12 03:38
  • 346
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 22.12 01:10
  • 58
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 21.12 22:39
  • 10
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 21.12 22:23
  • 4
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 21.12 22:11
  • 7
Летающая на SSJ100 авиакомпания «Азимут» заказала шесть Airbus
  • 21.12 21:23
  • 27
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 21.12 19:49
  • 1125
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 21.12 19:22
  • 3
Забытый Т-72Е: что общего у этого "многопушечного танка" и БМПТ "Азовец"
  • 21.12 18:52
  • 83
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 21.12 18:40
  • 2
Видео: В Крыму новейший беспилотник "Орион" успешно поразил цели
  • 21.12 18:00
  • 5
Австралия покупает обновлённые танки Abrams
  • 21.12 17:58
  • 193
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 21.12 17:55
  • 3
Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных