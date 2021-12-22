Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. Кадр видео.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, продолжается совершенствование военной и социальной инфраструктуры российских баз за рубежом

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Завершены работы по увеличению взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"В Сирии на аэродроме Хмеймим завершены работы по увеличению взлетно-посадочной полосы Западная", - сказал он.

По словам Шойгу, продолжается совершенствование военной и социальной инфраструктуры российских баз за рубежом. Так, в Армении было завершено строительство культурно-досугового центра и спортивного комплекса общей площадью свыше 8 тыс. кв. м.