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ТАСС

Патрульный корабль "Сергей Котов" завершает государственные испытания

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Патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов»
Патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Как сообщил командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов, база обладает уникальной современной инфраструктурой

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов" завершает государственные испытания. Об этом сообщил во вторник командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов.

"В состав сил объединения входят шесть новейших дизель-электрических подводных лодок, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", современные патрульные корабли проекта 22160 - головной "Василий Быков", серийные "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин", а четвертый корабль данного проекта "Сергей Котов" в настоящее время завершает государственные испытания", - сказал он журналистам в ходе коллегии военного ведомства.

Кочемазов напомнил, что Новороссийская военно-морская база - самое большое оперативно-тактическое объединение в составе ВМФ России. Она включает в свой состав соединения кораблей охраны водного района и подводных лодок, а также береговое ракетно-артиллерийское соединение, воинские части специального назначения и части обеспечения.

По его словам, база обладает уникальной современной инфраструктурой. В рамках реализации Федеральной целевой программы на территории базы проведены крупные гидротехнические работы. Уже создана система защитных молов. Восточный мол протяженностью 1 400 м введен в эксплуатацию, а прямо сейчас завершается строительство западного мола протяженностью 850 м.

В настоящее время Новороссийская база имеет пять причалов, она способна принять более 100 современных боевых кораблей водоизмещением от 1,5 до 30 тыс. тонн.

Всего в рамках Федеральной целевой программы в объединении построены и введены в эксплуатацию 26 зданий и сооружений береговой инфраструктуры, в том числе пока единственный в ВМФ усовершенствованный учебно-тренировочный комплекс (УТК) "Афалина", а также УТК "Гефест". В этом году введено в эксплуатацию шестиэтажное здание штаба соединения подводных лодок с общежитием для размещения личного состава.

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Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Бастион
Проекты
22160
ЧФ
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