Гарантии безопасности и самая современная ядерная триада. Итоги коллегии Минобороны

Россия должна и дальше совершенствовать и укреплять свои вооруженные силы, поскольку даже юридически оформленным гарантиям безопасности со стороны Запада доверять нельзя. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Как подчеркнул глава государства, предложения Москвы по безопасности не являются ультиматумом, но Соединенным Штатам и их союзникам необходимо понять - России больше некуда отступать. И если Запад продолжит свою линию, она примет "адекватные военно-технические меры" и будет "жестко реагировать" на недружественные шаги, предупредил президент.

ТАСС собрал ключевые тезисы, прозвучавшие на заседании.

Гарантии безопасности

"Военно-политическая обстановка в мире остается сложной, в ряде регионов вырос конфликтный потенциал, возникли новые очаги напряженности", - подчеркнул Путин.

Он напомнил об обеспокоенности Москвы наращиванием сил и крупномасштабными маневрами у своих западных границ, развертыванием элементов американской противоракетной обороны: "Если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия - до 5".

Предложенные Россией проекты договоров с США и НАТО об отказе от размещения ударных вооружений в Восточной Европе и прекращении расширения альянса на восток не являются ультиматумом, но Вашингтону и его союзникам придется понять серьезность положения: "То, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются делать и планируют делать, это же не за тысячи километров от нашей национальной границы. Это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать".

Москву, по словам президента, не устроят попытки "заболтать, погрузить в какое-то болото" ее предложения, но даже в случае получения юридически закрепленных гарантий верить им полностью не стоит, "потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны". Вместе с тем Путин подчеркнул, что Россия будет пытаться решить проблему с помощью дипломатии: "Вооруженные конфликты, кровопролитие - это абсолютно не наш выбор. Мы не хотим такого развития событий".

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в своем докладе привел целый ряд примеров обострения обстановки у западных границ страны: интенсивность полетов американских стратегических бомбардировщиков уже возросла более чем вдвое, причем они отрабатывают в том числе ядерные удары, в Донецкой области Украины обнаружены сотрудники американских частных военных компаний, а в города Авдеевка и Красный Лиман "для совершения провокаций <...> доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".

Модернизация армии

Доля современного вооружения в российских войска превысила 71% (год назад - около 70%), а в стратегических ядерных силах - 89%, что стало максимальным показателем за всю их историю. "По уровню современности наши вооруженные силы сегодня занимают лидирующие позиции в мире, в то время как по затратам на оборону мы находимся на девятом месте", - отметил Шойгу.

В РВСН первый ракетный полк перевооружен на комплекс "Авангард", ракеты которого оснащены гиперзвуковыми блоками, еще в двух полках встали на боевое дежурство первые пусковые установки комплекса "Ярс". В следующем году военные получат еще 21 пусковую установку "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

В 2021 году военные получили свыше 150 новых и модернизированных летательных аппаратов, а в 2022-м им передадут еще почти 260, включая два стратегических бомбардировщика Ту-160М. В Воздушно-космических силах, в частности, сформирован полк самолетов МиГ-31, вооруженных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Военно-морскому флоту за год передали 4 надводных боевых корабля и 3 подлодки, а в следующем году моряки должны получить 11 кораблей и 5 субмарин. Всего до 2030 года предполагается построить 34 корабля и подлодки, 20 из которых предназначены для действий в дальней морской зоне.

В ближайшие годы Россия сосредоточит усилия на развитии высокоточного оружия: его носителей к 2026 году станет больше на 30%, а крылатых ракет разных видов - на 100%, сообщил министр обороны. Вместе с тем не будут забыты и более "традиционные" виды техники: сухопутные войска в этом году получили более 2,4 тыс. единиц новой и модернизированной техники, а воздушно-десантные - почти 0,5 тыс.

Поддержание боеготовности