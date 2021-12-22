Усилия флота направят на обеспечение военно-морских интересов России

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Корабли Балтийского флота в 2022 году выполнят свыше 10 дальних походов. Об этом сообщил во вторник командующий флотом вице-адмирал Виктор Лиина.

"В новом учебном году Балтийский флот ждут масштабные задачи, включая свыше 10 дальних походов кораблей в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов, а также участие надводных кораблей и судов Балтийского флота в плановых мероприятиях боевой подготовки и международных маневрах", - сказал он журналистам по итогам коллегии Минобороны России.

По его словам, усилия Балтийского флота направят на обеспечение военно-морских интересов России. Моряки-балтийцы продолжат выполнение государственных задач по обеспечению испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей для ВМФ.

По итогам 2021 года план боевой учебы военнослужащие Балтийского флота выполнили на 100%. Наплаванность надводных сил флота с начала года составила около 3 тыс. суток. В общей сложности корабли и суда обеспечения прошли порядка 200 тыс. морских миль. Подготовлены ударные, тральные и десантные корабельные тактические группы. Несколько кораблей Балтийского флота успешно решают поставленные задачи в дальней морской зоне.

Экипажи кораблей флота в 2021 году выполнили 430 боевых упражнений, в том числе ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания, противоминные упражнения. Экипажи кораблей сдали более 120 курсовых задач, а корабельные соединения и тактические группы провели свыше 30 тактических учений различного уровня. При подготовке штабов корабельных соединений под руководством вышестоящего командования провели пять командно-штабных и девять зачетно-тактических учений, а также два сбора на рейде с кораблями Балтийской и Ленинградской военно-морских баз.

По итогам 2021 года общий налет в частях морской авиации составил более 6,5 тыс. часов, что значительно превысило прошлогодние показатели. В рамках мероприятий боевой подготовки провели восемь летно-тактических учений с эскадрильями и три - с авиационными полками. Все ЛТУ оценили на "хорошо".