Войти
WarSpot

AGM-183A: и снова мимо

191
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Череда неудач преследует американскую программу разработки гиперзвуковых ракет. Вчера, 20 декабря, портал thedrive.com сообщил о том, что третьи подряд лётные испытания боеприпаса AGM-183A завершились неудачей.

«Последовательность пуска была прервана перед отделением ракеты от крепления из-за неизвестной проблемы. Ракета вернётся на завод, и немедленно начнётся анализ телеметрии и бортовых данных. Программа будет стремиться возобновить лётные испытания как можно скорее», — рассказал руководитель программы вооружений ВВС США бригадный генерал Хит Коллинз.

B-52 с ракетами AGM-183A

Источник изображения: janes.com

В ходе первого испытания ракета AGM-183A не сумела отделиться от самолёта B-52 Stratofortress. На второй попытке — не запустился ракетный двигатель. При этом сам глиссирующий боевой модуль успешно сдал «экзамены».

Гиперзвуковая ракета AGM-183A разрабатывается в рамках программы Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Это уже вторая программа разработки гиперзвукового оружия, которую ВВС США поручили компании Lockheed Martin. Ранее Минобороны США подписало с ней контракт на разработку крылатых ракет Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW).

Характеристики AGM-183A пока являются тайной, при этом в американском военном ведомстве указывают, что программа ARRW будет базироваться на новейших достижениях, полученных в ходе разработок Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Компании
DARPA
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
02.08.2021
Снова неудачное испытание американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW
09.04.2021
Не взлетела: американская гиперзвуковая ракета дала сбой
25.01.2021
"ПВО им больше не поможет": чем Пентагон решил бить по важным объектам
25.12.2020
СМИ: США провалили испытания гиперзвукового оружия из-за "глупых ошибок"
11.06.2020
Прототип гиперзвуковой ракеты чуть не потеряли в ходе учений в США
19.06.2019
Первые изображения американской перспективной аэробаллистической ракеты ARRW
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 04:24
  • 16
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 22.12 04:20
  • 3
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 22.12 03:38
  • 346
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 22.12 01:10
  • 58
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 21.12 22:39
  • 10
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 21.12 22:23
  • 4
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 21.12 22:11
  • 7
Летающая на SSJ100 авиакомпания «Азимут» заказала шесть Airbus
  • 21.12 21:23
  • 27
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 21.12 19:49
  • 1125
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 21.12 19:22
  • 3
Забытый Т-72Е: что общего у этого "многопушечного танка" и БМПТ "Азовец"
  • 21.12 18:52
  • 83
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 21.12 18:40
  • 2
Видео: В Крыму новейший беспилотник "Орион" успешно поразил цели
  • 21.12 18:00
  • 5
Австралия покупает обновлённые танки Abrams
  • 21.12 17:58
  • 193
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 21.12 17:55
  • 3
Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных