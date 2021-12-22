AGM-183A: и снова мимо

Череда неудач преследует американскую программу разработки гиперзвуковых ракет. Вчера, 20 декабря, портал thedrive.com сообщил о том, что третьи подряд лётные испытания боеприпаса AGM-183A завершились неудачей.

«Последовательность пуска была прервана перед отделением ракеты от крепления из-за неизвестной проблемы. Ракета вернётся на завод, и немедленно начнётся анализ телеметрии и бортовых данных. Программа будет стремиться возобновить лётные испытания как можно скорее», — рассказал руководитель программы вооружений ВВС США бригадный генерал Хит Коллинз.

B-52 с ракетами AGM-183A Источник изображения: janes.com

В ходе первого испытания ракета AGM-183A не сумела отделиться от самолёта B-52 Stratofortress. На второй попытке — не запустился ракетный двигатель. При этом сам глиссирующий боевой модуль успешно сдал «экзамены».

Гиперзвуковая ракета AGM-183A разрабатывается в рамках программы Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Это уже вторая программа разработки гиперзвукового оружия, которую ВВС США поручили компании Lockheed Martin. Ранее Минобороны США подписало с ней контракт на разработку крылатых ракет Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW).

Характеристики AGM-183A пока являются тайной, при этом в американском военном ведомстве указывают, что программа ARRW будет базироваться на новейших достижениях, полученных в ходе разработок Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA).