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ТАСС

Шойгу сообщил, что зарплаты военным в 2022-2023 годах будут повышать сверх плана

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: https://tehnowar.ru/

По словам главы Минобороны, в целях ежегодного увеличения контрактников в 2021-2023 годах министерству обороны дополнительно выделены 180,2 млрд рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Денежное довольствие военных в 2022-2023 годах увеличат больше, чем планировалось ранее. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"В 2022-2023 годах индексация [денежного довольствия] будет проведена сверх запланированных параметров", - заявил он.

По словам министра, в целях ежегодного увеличения контрактников в 2021-2023 годах министерству обороны дополнительно выделены 180,2 млрд рублей.

"В этом году денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 3,7%", - напомнил министр.

Как подчеркнул Шойгу, принятые меры повышают привлекательность военной службы и приток в Вооруженные силы РФ высококвалифицированных специалистов.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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