Путин: Россия должна развивать военно-техническое сотрудничество со странами ШОС и ОДКБ

Особое внимание нужно уделять укреплению обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии, отметил российский лидер

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. РФ должна развивать военное и военно-техническое сотрудничество со странами ШОС и ОДКБ, укреплять безопасность Союзного государства России и Белоруссии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"В условиях сложной международной обстановки необходимо развивать военное и военно-техническое сотрудничество с государствами - членами ШОС и ОДКБ, особое внимание уделять укреплению обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии", - сказал президент РФ.

Он отметил, что важно продолжить плановое поступательное системное развитие систем вооруженных сил, в том числе с учетом приоритетов, которые обозначены в новейшей редакции Стратегии национальной безопасности РФ и концепции строительства и развития вооруженных сил до 2030 года.

Путин обозначил основные задачи, на которых предстоит сосредоточиться в 2022 году. "Необходимо продолжить плановое, сбалансированное оснащение войск современным вооружением и техникой, особое внимание уделять поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления", - сказал он.

Также приоритетными задачами боевой и оперативной подготовки должно стать освоение современного оружия, новых форм и способов действия войск. "В этой связи в программы боевой учебы должны быть внесены коррективы, чтобы в наступающем году учесть их при проведении учений, в том числе при проведении командно-штабного учения "Восток-2022", - поручил Путин.

Президент РФ отметил, что сегодня успех во многих сферах прямо зависит от выверенности и быстроты принятия решений, а в военной области при проведении боевых операций такая скорость исчисляется буквально минутами, а то и секундами. Поэтому нужно развивать системы принятия решений командирами всех уровней, особенно в тактическом звене, внедрять в эти системы технологии искусственного интеллекта, заявил глава государства. Он также добавил, что на всех уровнях должны быть эффективные алгоритмы действий и передовая автоматика. "Вместе с тем мы видим, что современные военные конфликты проходят не по шаблону, в них, как и прежде, ключевая роль принадлежит командиру, - обратил внимание Путин. - Очень многое зависит от его знаний, опыта, личных качеств". Таким образом, по словам президента, побеждает тот, кто принимает действительно нестандартные решения. Поэтому российский лидер поручил в ходе оперативной боевой учебы готовить именно таких разносторонне развитых во всех отношениях командиров. "Они должны быть в кадровом резерве военачальников, к ним нужно присматриваться, уже сейчас направлять, предоставлять возможность для дальнейшего карьерного роста", - заключил глава государства.