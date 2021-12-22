Министр обороны Шойгу: укомплектованность Вооруженных сил России составляет 91 процент

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Укомплектованность Вооруженных сил России составляет 91%, демографический провал предыдущих поколений пройден, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В целом демографический провал предыдущих лет преодолен. Укомплектованность Вооружённых сил составляет 91%", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.

Шойгу отметил, что сегодня боевой опыт имеет весь командный состав Сухопутных войск, 92% летного состава, 58% специалистов ПВО, 62% – ВМФ.