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Российская газета

Танк-призрак подплыл к индонезийской буровой платформе

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Источник изображения: rg.ru

В Индонезийских средствах массовой информации обсуждается инцидент, произошедший недавно в территориальных водах государства. К находящейся в море Натуна буровой платформе одной из нефтегазовых компаний приблизился объект, очень похожий на плавающий танк.

Несмотря распространившуюся по корпусу ржавчину, можно разглядеть на крыше башни два люка, перед которыми видны устройства, напоминающие прицел и панорамный прибор наблюдения.

Также заметны буксировочные тросы, характерное ограждение с закрепленными канистрами, надгусеничные полки. Орудие приблизительно калибра 105-мм снабжено эжектором - устройством для удаления пороховых газов.

Смущает, что находящееся за башней моторно-трансмиссионное отделение слишком компактное, чего практически не бывает на реальных плавающих машинах, и этот "танк" не похож ни на одну из известных моделей.

Не исключено, что это какой-нибудь неизвестный экспериментальный образец или его макет, смытый волной с берега или военного десантного корабля. Его владельцы могли счесть его утонувшим, а их детище стало дрейфовать по морю. 

Правда, некоторые источники утверждают, что этот "танк" в реальности выглядел по-другому, а изображение подкорректировали с помощью графического редактора.

В настоящее время ВМС Индонезии пытаются найти этот объект, однако поиски затруднены штормом.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
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Страны
Индонезия
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