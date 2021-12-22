В США рассказали о российском «убийце беспилотников»

The Drive: российский БПЛА «Орион» способен сбивать турецкие беспилотники Bayraktar TB2

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион» стал настоящим «убийцей дронов», научившись уничтожать другие беспилотники, рассказывает The Drive.

Таким образом в американском издании прокомментировали недавние испытания «Ориона» в Крыму, где последний в ходе воздушного боя с высоты четыре километра сбил управляемой ракетой беспилотник вертолетного типа.

Отмечается, что «Орион» способен не только сбивать турецкие беспилотники Bayraktar TB2, но выступать в качестве их конкурента на внешних рынках. «Испытания БПЛА "Орион" в роли перехватчика беспилотников над Крымом также выглядят четким сигналом для Украины», — говорится в публикации журнала из США.

Издание отмечает, что, вероятнее всего, с «Ориона» применялась новая российская ракета Х-БПЛА, являющаяся развитием линейки боеприпасов противотанкового управляемого ракетного комплекса «Корнет-Д», а в качестве мишени использовалось изделие, внешне напоминающее австрийский беспилотный вертолет Camcopter S-100.

В ноябре РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева сообщило, что в 2021 году на внешний рынок вышел разведывательно-ударный беспилотник «Орион-Э», который заинтересовал иностранных заказчиков.