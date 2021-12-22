ВМС Турции приняли на вооружение два морских патрульных самолета P-72

ЦАМТО, 21 декабря. Командование авиации ВМС Турции приняло на вооружение два морских патрульных / противолодочных самолета P-72 (ATR-72-600 TMPA) по программе MELTEM III. Это третья и четвертая из шести заказанных машин.

Справочно: о передаче ВМС страны двух новых самолетов 16 марта 2021 года объявил глава Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир.

По информации Scramble.nl, самолеты с серийными номерами TCB-753 и TCB-754 были официально приняты в ходе церемонии, состоявшейся 17 декабря на военно-морской авиабазе им. Дженгиза Топеля в Измите.

Как ожидается, последние два самолета, которые, по всей вероятности, получат серийные номера TCB-755 и TCB-756, будут поставлены в течение 2022 года.

Как ранее сообщал ЦАМТО, базовый контракт, предусматривающий поставку ВМС Турции 10 противолодочных самолетов ATR-72-500, был подписан Alenia Aermacchi (ныне Leonardo) с SSM в 2005 году. Стоимость соглашения составила 180 млн. евро.

В мае 2013 года Alenia Aermacchi объявила о подписании с SSM измененного контракта, который предусматривал поставку двух многоцелевых самолетов ATR-72-600 TMUA (турецкий морской многоцелевой самолет) и шести морских патрульных самолетов ATR-72-600 TMPA (турецкий морской патрульный самолет) или ATR-72-600T (ныне P-72).

В соответствии изменениями, внесенными в контракт, ВМС Турции вместо ATR-72-500 получат новые самолеты ATR-72-600 последней версии, оборудованные стеклянной кабиной пилота и более мощными двигателями.

Компания Alenia Aermacchi объявила о поставке ВМС Турции первого многоцелевого самолета ATR-72-600 TMUA (с.н. TCB-701) 24 июля 2013 года. Второй самолет (с.н. TCB-702) был поставлен ВМС Турции в августе 2013 года. По сравнению с базовой платформой ATR-72-600, два ATR-72 TMUA, модифицированные на мощностях Alenia Aermacchi, оснащены новыми радиостанциями, системой госопознавания "свой-чужой" и модифицированной кабиной. Оба самолета могут быть легко реконфигурированы в грузовую версию для выполнения различных задач, включая перевозку войск и грузов.

Следующие шесть ATR-72-600 переоборудуются в версию морских патрульных самолетов ATR72-600 TMPA турецкой компанией Turkish Aerospace Industries, Inc. (TAI) на мощностях в Анкаре. Они предназначены для выполнения различных задач, в первую очередь, морского патрулирования, а также противолодочной борьбы. Самолет, носящий в Турции обозначение MELTEM III, оснащается разработанной Tales системой морского наблюдения Amascos, поисковой РЛС Ocean Master, системой обмена данными "Линк-16", автоматической системой опознавания и системами вооружения последнего поколения, включая легкие торпеды Mk-54 и Mk-46.

Первый ATR-72-600 (с.н. TCB-751) прибыл на производственную площадку Turkish Aerospace Industries для переоборудования 19 апреля 2013 года. Изначально ожидалось, он будет передан в версии TMPA Командованию авиации ВМС Турции в феврале 2017 года, а поставку всех шести самолетов планировалось завершить в 2018 году, однако график передачи машин значительно затянулся. Первый ATR72-600 TMPA был передан ВМС Турции только 11 декабря 2020 года. Вторая машина была принята Командованием авиации ВМС Турции 13 марта 2021 года.