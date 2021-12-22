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РИА Новости

Шойгу сообщил о запуске в космос аппарата "Купол", предупреждающем о ракетном нападении

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запущен пятый аппарат "Купол" космического сегмента системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Наращиваются боевые возможности и технологии управления Единой космической системы. Запущен пятый космический аппарат "Купол", завершено строительство Западного модернизированного командного пункта ЕКС с передачей его в опытную эксплуатацию", - сказал он на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.

Российская СПРН решает задачи получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
СПРН
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