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Российская газета

РВСН получат 21 пусковую установку с МБР "Ярс", "Авангард" и "Сармат"

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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

В 2022 году на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения встанет 21 пусковая установка с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства с участием президента России Владимира Путина. По его словам, эта задача является приоритетной в 2022 году. Также в приоритетах военного ведомства поставить в авиационные стратегические ядерные силы два стратегических ракетоносца Ту-160М. Кроме того планируется принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов". Воздушно-космические силы должны получить пять дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".


Александр Степанов

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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
С-400 Триумф
Сармат МБР
Ту-160
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