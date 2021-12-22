РВСН получат 21 пусковую установку с МБР "Ярс", "Авангард" и "Сармат"

В 2022 году на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения встанет 21 пусковая установка с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства с участием президента России Владимира Путина. По его словам, эта задача является приоритетной в 2022 году. Также в приоритетах военного ведомства поставить в авиационные стратегические ядерные силы два стратегических ракетоносца Ту-160М. Кроме того планируется принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов". Воздушно-космические силы должны получить пять дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

Александр Степанов