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ТАСС

Шойгу: на учениях "Запад-2021" впервые масштабно применялись ударные роботы

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Ударный роботизированный комплекс (РТК) "Уран-9" во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино
Ударный роботизированный комплекс (РТК) "Уран-9" во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Министр отметил, что учения продемонстрировали способность созданных межвидовых группировок эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Серийные ударные роботы впервые масштабно применялись в ходе стратегических учений "Запад-2021". Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Основным мероприятием боевой учебы стало совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021". <...> На учении впервые масштабно в боевых порядках применялись серийные ударные робототехнические комплексы", - сказал он.

Шойгу отметил, что учения продемонстрировали способность созданных межвидовых группировок эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности.

Всего привлекалось около 200 тыс. военнослужащих, в том числе 2 тыс. - от государств ОДКБ, ШОС и других стран.

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