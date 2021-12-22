Министр обороны Шойгу: более 120 американских сотрудников ЧВК готовят украинский спецназ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.