Редкая послевоенная СУ-122-54 послужила основой для парадного тягача

Многие из зрителей ноябрьских парадов, проходивших в 70-80-е годы, обращали внимание на гусеничные машины без вооружения, но с обязательными красными звездами на лобовой броне и гвардейскими знаками на бортах.

В самих торжественных маршах они не участвовали, но всегда находились рядом, часто попадая в объективы телекамер, ведущих прямые трансляции с главной площади страны. Речь идет о так называемых тягачах обеспечения парадов - ТОП. Таких было изготовлено всего семь штук, что для Советской армии с ее десятками тысяч единиц бронетехники - просто капля в море.

Основой для них стали редкие самоходные артиллерийские установки СУ-122-54, созданные, как понятно из названия, на базе средних танков Т-54. В Омске в течение 55-56 годов их выпустили лишь 77 штук.

По своей концепции они напоминали самоходки Великой Отечественной войны - в рубке размещалась 122-мм нарезная пушка Д-49 с боекомплектом в 35 выстрелов. Высокая точность стрельбы обеспечивалась наличием оптического дальномера. Дальность стрельбы - 13400 метров.

Также имелись спаренный и зенитный 14,5-мм пулеметы КПВТ, способные поражать наземного противника на дистанциях до 2000 метров, а воздушные объекты - до 1500 метров.

Лобовая защита корпуса и рубки состояла из 100-мм брони, имевшей наклон 51-55 градусов. Борта были более тонкими - 80-мм.

Двигатель - такой же, как на танке: 520-сильный В-54. Максимальная скорость по шоссе составляла 48 км/ч. Запас хода по топливу - 400 км. Боевая масса - около 37000 кг. Экипаж - пять человек.

На базе "сто двадцать второй" также разрабатывали артиллерийский подвижный бронированный наблюдательный пункт Объект 610 "Буйвол", изготовленный в количестве двух единиц. Самым заметным внешним отличием был короткий макет ствола пушки с установленным внутри пулеметом КПВТ.

Были также опытные БТС-600 и машины технической помощи МТП-3. В Афганистане применялись бронированные машины разминирования БМР-1 с минными тралами и башнями от БТР-60ПБ.

Алексей Моисеев