Войти
Lenta.ru

Россия произведет более тысячи самолетов

113
0
0
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости.

Министр Мантуров: в России планируется произвести более тысячи воздушных судов

В России планируется произвести более тысячи воздушных судов до 2030 года, передает ТАСС заявление глава Минпромторга страны Дениса Мантурова, сделанное на правительственном часе в Госдуме.

«Знаковым событием для отрасли в уходящем году стало утверждение программы государственного гражданского заказа. До 2030 года наши предприятия должны построить более тысячи воздушных судов», — сказал министр.

По его словам, поставки ближнемагистрального пассажирского самолета Ил-114 должны стартовать в 2023 году.

В декабре «Военно-промышленный курьер» (ВПК) в публикации, получившей название «Страна падающих самолетов», написал, что 2021 год по количеству авиакатастроф для России стал рекордным. «За 11 месяцев произошла 31 авиакатастрофа — погибли более 100 человек», — посчитали в издании.

В августе Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приостановила испытательные полеты опытного образца пассажирского самолета Ил-114 после крушения Ил-112В. Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение 17 августа в ходе полета в Подмосковье. Инцидент произошел во время тренировочного полета. Все три члена экипажа погибли.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Ил-114
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Похожие новости
22.12.2021
Более тысячи самолетов планируется произвести в России до 2030 года
26.07.2021
Checkmate, МС-21, "Ансат", Ка-62, важные контракты и авиашоу. Чем удивил МАКС-2021
08.04.2019
Долгая дорога в небо
01.04.2019
"Уникальная платформа": Ил-112В совершил первый полет
29.05.2017
Денис Мантуров рассказал о перспективах авиастроения в Воронеже
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 01:26
  • 6
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 23.12 01:25
  • 67
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 22.12 23:56
  • 4
Сгоревший корвет «Проворный» будут восстанавливать
  • 22.12 21:40
  • 33
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 22.12 21:38
  • 200
Космонавтика Илона Маска
  • 22.12 20:56
  • 1
Глава Минобороны Шойгу: укрепление сил общего назначения ВС в 2022 году продолжится
  • 22.12 20:47
  • 1
Летание за три моря
  • 22.12 19:58
  • 11
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 22.12 19:53
  • 5
Путин: доля современных вооружений в армии превысила 71%, в ядерных силах — 89%
  • 22.12 18:48
  • 2
«Лучшая защита для экипажа - его отсутствие». Из «Арматы» планируют сделать беспилотник
  • 22.12 18:34
  • 44
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 22.12 18:23
  • 2
Компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника для сети Starlink
  • 22.12 18:07
  • 2
Американский стелс-бомбардировщик заметили на спутниковом снимке
  • 22.12 18:02
  • 2
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году
  • 22.12 17:19
  • 349
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе