Более тысячи самолетов планируется произвести в России до 2030 года

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что поставки самолета Ил-114 планируется начать в 2023 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские авиастроительные предприятия до 2030 года должны произвести более тысячи воздушных судов. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

"Знаковым событием для отрасли в уходящем году стало утверждение программы государственного гражданского заказа. До 2030 г. наши предприятия должны построить более тысячи воздушных судов", - сказал он.

Министр также отметил, что на данный момент, кроме развития самолетов SSJ 100 и МС-21, в России расширяется производство легкомоторных самолетов.

Производство турбовинтового самолета

Серийное производство турбовинтового регионального пассажирского самолета планируется начать в 2025 году, заявил глава Минпромторга.

"С 2023 года планируем вывести в серию девятиместный "Байкал", а в 2025 году - турбовинтовой региональный пассажирский самолет на 44 места", - сказал он.

Мантуров отметил, что для расширения сети региональных маршрутов эксплуатантам уже поставляются девятнадцатиместные самолеты L-410, которые локализованы в Екатеринбурге на Уральском заводе гражданской авиации.

Противопожарная эскадрилья

Вертолеты Ка-32, Ми-26Т войдут в противопожарную эскадрилью, ее формирование уже началось, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

"Отдельно отмечу новую задачу президента по созданию противопожарной эскадрильи, в которую войдут самолеты Бе-200, вертолеты Ка-32А11М и Ми-26Т. В целях борьбы с возгораниями лесов в России и за ее пределами уже начинаем формировать спецотряд", - сказал он.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать специализированную эскадрилью самолетов-амфибий Бе-200 для тушения природных и техногенных пожаров, в том числе за рубежом в рамках гуманитарных проектов.

Позже Объединенная авиастроительная корпорация заявила, что расширяет производство самолетов Бе-200ЧС для создания эскадрильи.

Поставки Ил-114

Поставки самолета Ил-114 планируется начать в 2023 году, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

"По магистральным самолетам, помимо развития проекта SSJ-100, начнем со следующего года передавать авиакомпаниям лайнер МС-21, и с 2023 года - Ил-114", - сказал он.

Самолеты Ил-114 и Ил-112В оснащены двигателем ТВС117-СТ. Гражданская модификация двигателя (ТВС117-СТ-01) установлена на Ил-114-300. Вице-премьер Юрий Борисов признавал ранее, что срок выпуска самолета Ил-114, ранее запланированный на 2023 год, будет скорректирован на фоне катастрофы единственного летного экземпляра самолета Ил-112В. При этом ранее Денис Мантуров говорил, что министерство не ждет изменения сроков сертификации и передачи самолета Ил-114 из-за катастрофы Ил-112В.