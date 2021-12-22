Войти
ТАСС

Более тысячи самолетов планируется произвести в России до 2030 года

208
0
0
Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что поставки самолета Ил-114 планируется начать в 2023 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские авиастроительные предприятия до 2030 года должны произвести более тысячи воздушных судов. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

"Знаковым событием для отрасли в уходящем году стало утверждение программы государственного гражданского заказа. До 2030 г. наши предприятия должны построить более тысячи воздушных судов", - сказал он.

Министр также отметил, что на данный момент, кроме развития самолетов SSJ 100 и МС-21, в России расширяется производство легкомоторных самолетов.

Производство турбовинтового самолета

Серийное производство турбовинтового регионального пассажирского самолета планируется начать в 2025 году, заявил глава Минпромторга.

"С 2023 года планируем вывести в серию девятиместный "Байкал", а в 2025 году - турбовинтовой региональный пассажирский самолет на 44 места", - сказал он.

Мантуров отметил, что для расширения сети региональных маршрутов эксплуатантам уже поставляются девятнадцатиместные самолеты L-410, которые локализованы в Екатеринбурге на Уральском заводе гражданской авиации.

Противопожарная эскадрилья

Вертолеты Ка-32, Ми-26Т войдут в противопожарную эскадрилью, ее формирование уже началось, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

"Отдельно отмечу новую задачу президента по созданию противопожарной эскадрильи, в которую войдут самолеты Бе-200, вертолеты Ка-32А11М и Ми-26Т. В целях борьбы с возгораниями лесов в России и за ее пределами уже начинаем формировать спецотряд", - сказал он.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать специализированную эскадрилью самолетов-амфибий Бе-200 для тушения природных и техногенных пожаров, в том числе за рубежом в рамках гуманитарных проектов.

Позже Объединенная авиастроительная корпорация заявила, что расширяет производство самолетов Бе-200ЧС для создания эскадрильи.

Поставки Ил-114

Поставки самолета Ил-114 планируется начать в 2023 году, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

"По магистральным самолетам, помимо развития проекта SSJ-100, начнем со следующего года передавать авиакомпаниям лайнер МС-21, и с 2023 года - Ил-114", - сказал он.

Самолеты Ил-114 и Ил-112В оснащены двигателем ТВС117-СТ. Гражданская модификация двигателя (ТВС117-СТ-01) установлена на Ил-114-300. Вице-премьер Юрий Борисов признавал ранее, что срок выпуска самолета Ил-114, ранее запланированный на 2023 год, будет скорректирован на фоне катастрофы единственного летного экземпляра самолета Ил-112В. При этом ранее Денис Мантуров говорил, что министерство не ждет изменения сроков сертификации и передачи самолета Ил-114 из-за катастрофы Ил-112В.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
117С
L-410
Бе-200
Бе-200ЧС
Ил-112
Ил-114
Ил-114-300
Ка-32
Ми-26
Ми-26Т
СуперДжет-100
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Чемезов Сергей
Проекты
МС-21
Похожие новости
15.11.2021
Глава Ростеха Чемезов: на Dubai Airshow 2021 мы показываем будущее авиации России
20.10.2021
На своих крыльях
23.07.2021
Авиапром начинает большую шахматную партию
21.07.2017
МАКС-2018: куда летим, с кем?
30.08.2012
"Гидроавиасалон-2012" в новом формате
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 04:24
  • 16
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 22.12 04:20
  • 3
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 22.12 03:38
  • 346
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 22.12 01:10
  • 58
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 21.12 22:39
  • 10
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 21.12 22:23
  • 4
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 21.12 22:11
  • 7
Летающая на SSJ100 авиакомпания «Азимут» заказала шесть Airbus
  • 21.12 21:23
  • 27
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 21.12 19:49
  • 1125
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 21.12 19:22
  • 3
Забытый Т-72Е: что общего у этого "многопушечного танка" и БМПТ "Азовец"
  • 21.12 18:52
  • 83
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 21.12 18:40
  • 2
Видео: В Крыму новейший беспилотник "Орион" успешно поразил цели
  • 21.12 18:00
  • 5
Австралия покупает обновлённые танки Abrams
  • 21.12 17:58
  • 193
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 21.12 17:55
  • 3
Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных