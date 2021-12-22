Доля долгосрочных контрактов на поставку оружия в войска составила 83%

Речь идет о контрактах сроком до 10 лет

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Долгосрочные контракты на поставку вооружения и техники в войска в 2021 году составили 83%. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Внедряется ряд новаций по реализации мероприятий государственной программы вооружения и гособоронзаказа. Это касается заключения долгосрочных - до 10 лет - госконтрактов, обеспечивающих своевременную поставку вооружения и техники в войска, технологическую готовность и равномерную загрузку предприятий промышленности. Доля таких госконтрактов в 2021 году составила 83%", - сказал Шойгу.

"В результате уровень выполнения заданий ГОЗ, несмотря на существующие ограничительные меры, составил: по закупкам - 99,4%, по ремонту и модернизации - 99,7%", - добавил министр.