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ТАСС

Доля долгосрочных контрактов на поставку оружия в войска составила 83%

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник изображения: rg.ru

Речь идет о контрактах сроком до 10 лет

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Долгосрочные контракты на поставку вооружения и техники в войска в 2021 году составили 83%. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Внедряется ряд новаций по реализации мероприятий государственной программы вооружения и гособоронзаказа. Это касается заключения долгосрочных - до 10 лет - госконтрактов, обеспечивающих своевременную поставку вооружения и техники в войска, технологическую готовность и равномерную загрузку предприятий промышленности. Доля таких госконтрактов в 2021 году составила 83%", - сказал Шойгу.

"В результате уровень выполнения заданий ГОЗ, несмотря на существующие ограничительные меры, составил: по закупкам - 99,4%, по ремонту и модернизации - 99,7%", - добавил министр.

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