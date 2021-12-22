Войти
Известия.ru

Военный эксперт рассказал о задачах подлодок типа «Петропавловск-Камчатский»

166
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Подводным лодкам проекта 636.3, которым относится крейсер «Петропавловск- Камчатский», предстоит играть важную роль в Тихоокеанском флоте РФ, из основная задача — прикрывать районы развертывания атомных подлодок, несущих межконтинентальные ракеты. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Он отметил, что количество подводных лодок на Тихом океане после распада Советского Союза серьезно уменьшилось. Именно поэтому в настоящее время Тихоокеанский флот активно усиливают подводными лодками, в том числе и дизель-электрическими субмаринами проекта 636.3, к которым относится и «Петропавловск- Камчатский», пояснил военный эксперт.

«Всего ТОФ получит их шесть единиц, которым предстоит играть очень важную роль. Их основная задача — прикрытие районов развертывания атомных подводных лодок, несущих межконтинентальные ракеты. По малошумности и своим боевым возможностям они не уступают современным субмаринам других стран. Крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» на борту делают их по-настоящему многоцелевыми», — подметил Корнев.

Военный эксперт указал на то, что подлодки с такими боеприпасами могут работать как по надводным, так и наземным целям. Таким образом они смогут поддерживать и морские, и десантные или сухопутные операции, заключил он.

Ранее в этот день в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа рассказали о том, что подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» ТОФ выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр», залп провели из подводного положения в акватории Японского моря.

Уточнялось, что экипаж подлодки при выполнении учебной задачи провел комплекс тренировок с отработкой алгоритма действий при ракетных стрельбах высокоточным оружием. Перед пуском подводники провели тактический маневр скрытного выхода в район стрельб.

Выпущенная с подводной лодки ракета в расчетное время поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум. Дальность стрельбы превысила 1000 км.


«Петропавловск-Камчатский» на ТОФ является одной из первых дизель-электрических подводных лодок, способных нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты «Калибр».

К 2024 году во Владивостоке будут нести службу шесть многоцелевых субмарин проекта 636.3. Эти корабли увеличат возможности российского флота в регионе: лодки серии считаются одними из самых бесшумных в мире и несут на борту внушительный арсенал, в том числе крылатые ракеты «Калибр», а также сверхзвуковые «Ониксы».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
Club-S
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
Калибр КР
ТОФ
Похожие новости
26.04.2021
Кризис среднего возраста «Варшавянки»
06.11.2019
"Черные дыры" в океане. О неатомных подлодках России, которые могут "бесшумно наблюдать"
26.09.2016
"Черные дыры" российского флота
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
26.05.2016
Подводные страсти
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 04:24
  • 16
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 22.12 04:20
  • 3
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 22.12 03:38
  • 346
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 22.12 01:10
  • 58
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 21.12 22:39
  • 10
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 21.12 22:23
  • 4
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 21.12 22:11
  • 7
Летающая на SSJ100 авиакомпания «Азимут» заказала шесть Airbus
  • 21.12 21:23
  • 27
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 21.12 19:49
  • 1125
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 21.12 19:22
  • 3
Забытый Т-72Е: что общего у этого "многопушечного танка" и БМПТ "Азовец"
  • 21.12 18:52
  • 83
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 21.12 18:40
  • 2
Видео: В Крыму новейший беспилотник "Орион" успешно поразил цели
  • 21.12 18:00
  • 5
Австралия покупает обновлённые танки Abrams
  • 21.12 17:58
  • 193
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 21.12 17:55
  • 3
Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных