Военный эксперт рассказал о задачах подлодок типа «Петропавловск-Камчатский»

Подводным лодкам проекта 636.3, которым относится крейсер «Петропавловск- Камчатский», предстоит играть важную роль в Тихоокеанском флоте РФ, из основная задача — прикрывать районы развертывания атомных подлодок, несущих межконтинентальные ракеты. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Он отметил, что количество подводных лодок на Тихом океане после распада Советского Союза серьезно уменьшилось. Именно поэтому в настоящее время Тихоокеанский флот активно усиливают подводными лодками, в том числе и дизель-электрическими субмаринами проекта 636.3, к которым относится и «Петропавловск- Камчатский», пояснил военный эксперт.

«Всего ТОФ получит их шесть единиц, которым предстоит играть очень важную роль. Их основная задача — прикрытие районов развертывания атомных подводных лодок, несущих межконтинентальные ракеты. По малошумности и своим боевым возможностям они не уступают современным субмаринам других стран. Крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» на борту делают их по-настоящему многоцелевыми», — подметил Корнев.

Военный эксперт указал на то, что подлодки с такими боеприпасами могут работать как по надводным, так и наземным целям. Таким образом они смогут поддерживать и морские, и десантные или сухопутные операции, заключил он.

Ранее в этот день в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа рассказали о том, что подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» ТОФ выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр», залп провели из подводного положения в акватории Японского моря.

Уточнялось, что экипаж подлодки при выполнении учебной задачи провел комплекс тренировок с отработкой алгоритма действий при ракетных стрельбах высокоточным оружием. Перед пуском подводники провели тактический маневр скрытного выхода в район стрельб.

Выпущенная с подводной лодки ракета в расчетное время поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум. Дальность стрельбы превысила 1000 км.

«Петропавловск-Камчатский» на ТОФ является одной из первых дизель-электрических подводных лодок, способных нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты «Калибр».

К 2024 году во Владивостоке будут нести службу шесть многоцелевых субмарин проекта 636.3. Эти корабли увеличат возможности российского флота в регионе: лодки серии считаются одними из самых бесшумных в мире и несут на борту внушительный арсенал, в том числе крылатые ракеты «Калибр», а также сверхзвуковые «Ониксы».