Сгоревший корвет «Проворный» будут восстанавливать

Завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге официально заявил, что корпус строящегося корвета для Тихоокеанского флота не пострадал во время пожара.

На корабле будут демонтировать выгоревшую часть надстройки, где были радары и капитанский мостик, на её место корабелы установят новую.

«В выходные после завершения работ по тушению пожара на корвете «Проворный» специалистами «Северной верфи» проведён его первичный осмотр. Заводскими службами предварительно установлено, что благодаря смонтированной противопожарной изоляции между надстройкой и палубой корпус корабля не пострадал. Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было. С АО «СНСЗ» (Средне-Невский судостроительный завод в Санкт-Петербурге. – Прим. VL.ru) ведутся переговоры о строительстве новой надстройки.

Для предотвращения замерзания попавшей в ходе тушения пожара в трюмы воды в субботу и воскресенье на заказ было подано отопление и электричество, около 100 рабочих обеспечили откачку воды и просушку поверхностей. Также они провели очистку помещений от последствий пожара», – сообщила пресс-служба судостроительного завода.

Таким образом, корабль для ТОФ собираются восстанавливать и вводить в строй, вопреки многим мнениям о целесообразности утилизации корпуса и строительства нового корвета.

Точные сроки ввода корвета в строй не озвучиваются. На это потребуются дополнительные финансовые средства и, вероятно, ещё несколько лет работы. Источником финансирования в этой ситуации может выступить как военное ведомство, так и судостроительная верфь.

Для оценки ущерба была создана комиссия из представителей завода и Объединённой судостроительной корпорации – она приступила к работе. Пока точная причина пожара устанавливается. Уполномоченной комиссии на изучение обстоятельств и определение причины потребуется несколько недель.

Напомним, на корвете «Проворный», который строили почти восемь лет для ТОФ и уже готовили к испытаниям на море, произошёл сильный пожар. Возгорание, по предварительным данным, произошло в надстройке, после чего огонь перекинулся на палубу. Судя по снимкам с места инцидента, палуба серьёзно обгорела, но больше всего досталось командному пункту, от которого пламя не оставило почти ничего. СК на транспорте возбудил по факту происшествия уголовное дело. До инцидента корвет должен был войти в боевой состав флота в конце 2022 года.

Сформированный на Дальнем Востоке экипаж последние два месяца готовился к службе на корабле.