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Ствольная и реактивная артиллерии уничтожила все цели на полигоне в Волгоградской области

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские военнослужащие провели учебные стрельбы ствольной и реактивной артиллерии на полигоне в Волгоградской области.

Как сообщили в Южном военном округе, «в ходе полевых занятий военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию орудий и занятию огневых позиций, инженерному оборудованию и маскировке, разведке целей и решению задач по управлению огнем».

Отмечается, что расчеты 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Хоста» уничтожили цели, имитирующие танки и группы приближающейся пехоты врага на дальностях прямого выстрела от 800 до 1100 м. 

Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С» и реактивной артиллерии «Торнадо-Г» ликвидировали свыше 200 законспирированных площадных и одиночных целей на дистанциях от 3 до 14 км. 

Также были уничтожены места скопления техники и командные пункты условного противника. 

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