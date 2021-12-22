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Российская газета

Три эпохи: возможности Т-34, Т-90М и "Арматы" показали на видео

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Совместную работу Т-34, Т-90М и "Арматы" показали на видео.

В Сети выложили видео, позволяющее увидеть вместе три знаковых для России танка. Это легендарный Т-34-85, модернизированный Т-90М "Прорыв" и перспективный Т-14 "Армата". Ролик опубликовал Уралвагонзавод по случаю своего 80-летнего юбилея.

Танки демонстрируют свою маневренность, дрифтуя и вращаясь на льду. Отчасти это даже напоминает этакое суровое фигурное катание.

После чего "Армата" показывает свою проходимость, передвигаясь по холмистой местности. А завершает ролик прицельная стрельба Т-90М по мишени.

Танк Т-34-85 - модифицированная версия Т-34-76. Был принят на вооружение в январе 1944 года. Его вооружили более мощной 85-мм пушкой, увеличили объем башни и усилил броню.

Т-90М "Прорыв" - модернизированная версия основного российского танка Т-90 "Владимир". Он начал поступать в войска в апреле 2020 года. Машина получила принципиально новый башенный модуль, мощную 125-миллиметровую пушку. Орудие способно стрелять современными боеприпасами разного вида, в том числе по низколетящим целям. Танк защищен толстым слоем динамической брони.

Новый дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил делает Т-90М более быстрым и маневренным.

Т-14 "Армата" - перспективный российский основной боевой танк с необитаемой башней. Оснащен единой системой управления тактическим звеном. Первый в мире танк, способный участвовать в сетецентрических войнах. Его можно использовать как машину разведки, целеуказания и корректировки огня.

Вооружен гладкоствольной пушкой калибра 125-мм 2А82.

Т-14 оборудован комплексом активной защиты "Афганит" и динамическим бронированием четвёртого поколения "Малахит".


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
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