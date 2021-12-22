Правительство Германии одобрило экспорт в Египет кораблей и систем ПВО

Второй построенный германским судостроительным объединением ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) для ВМС Алжира фрегат El Moudamir проекта МЕКО А200 AN. Снимок сделан в Киле 13.05.2017 перед уходом корабля в Алжир. Заказанные Египтом фрегаты проекта МЕКО А200, как сообщается, будут подобны кораблям, построенным для Алжира.

ЦАМТО, 21 декабря. Находившееся у власти в Германии федеральное правительство под руководством канцлера Ангелы Меркель незадолго до передачи полномочий новому кабинету одобрило экспорт вооружений двух типов в Египет.

Об этом говорится в попавшем в распоряжение немецкого новостного агентства DPA (Deutschen Presse-Agentur) письме прежнего федерального министра экономики и энергетики Петера Альтмайера (ХДС) председателю Бундестага Бербель Бас (СДПГ). Предоставленные разрешения позволят компаниям Thyssenkrupp Marine Systems и Diehl Defense поставить Минобороны Египта три боевых корабля и 16 систем ПВО. Одобрение продажи оружия в Египет "в последнюю минуту" вызвало раздражение в новом коалиционном правительстве, сформированном Социал-демократической партией Германии (СДПГ), "Зелеными" и Свободно-демократической партией Германии (СвДП).

Министерство экономики во главе с вице-канцлером Робертом Хабеком ("Зеленые") уже дистанцировалось от принятого решения, которое также подверглось критике со стороны Министерства иностранных дел. Государственный министр Катя Кеул ("Зеленые") заявила, что не может представить, что новое правительство одобрило бы этот экспорт.

Письмо П.Альтмайера датировано 7 декабря. Таким образом, оно подписано за день до того, как новый кабинет был приведен к присяге, а А.Меркель передала полномочия Олафу Шольцу (СДПГ). В письме П.Альтмайера сообщалось о трех экспортных поставках, одобренных Федеральным советом безопасности: поставке в Египет трех фрегатов класса MEKO A-200 EN компанией Thyssenkrupp Marine Systems и 16 ЗРК IRIS-T SLS/SLX компанией Diehl Defense, а также подводной лодки "Тип-218SG" в Сингапур.

Практически одновременно на своей странице в Twitter египетский военный обозреватель Махмуд Гамаль сообщил, что несколько месяцев назад в Египет была доставлена первая партия ЗРК средней дальности IRIS-T SLM.

В 2018 году правительство Германии одобрило контракт на продажу Египту семи зенитных ракетных комплексов средней дальности IRIS-T SLM производства Diehl Defence. Последнее решение ушедшего правительства предусматривает поставку 6 батарей ЗРК ближнего действия IRIS-T SLS и 10 ЗРК дальнего действия IRIS-T SLX. Версия ближнего действия IRIS-T SLS обеспечивает поражение воздушных целей на дальностях 10-12 км и высотах до 6000 м, а ЗРК IRIS-T SLX, слухи о создании которого появились только в последние месяцы, позволит поражать цели на дальностях до 80 км и высотах до 30 км.

Тот факт, что в прошлом году Египет занял второе место в списке импортеров немецкого оружия с объемом 763,8 млн. евро, также вызвал много критики нового кабинета. Руководство Египта не раз обвинялось в нарушения прав человека и участии в конфликтах в Йемене и Ливии.

Федеральное правительство обязано незамедлительно информировать Бундестаг о предоставленных Федеральным советом безопасности разрешениях на экспорт. ХДС / ХСС обосновали выдачу экспортной лицензии хорошими отношениями Германии с Египтом и заинтересованностью в стабильной ситуации в стране. Экспорт оружия в Египет одобрялся и ранее, в том числе подводных лодок.

В своем письме П.Альтмайер указал, что федеральное правительство готово разъяснить решение об экспорте соответствующему комитету Бундестага. Однако сомнительно, что его преемник Роберт Хабек выполнит данное обещание. По заявлению официального представителя министерства экономики Германии Беаты Барон, за данное решение полную ответственность несет предыдущее правительство.

В состав Федерального совета безопасности входят канцлер и семь министров, включая министра финансов. Учитывая, что в прежнем правительстве этот пост занимал нынешний канцлер Олаф Шольц, он не мог не знать о данном решении.