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ЦАМТО

Завершены испытания атомного ледокола "Сибирь"

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Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для ФГУП "Атомфлот", выходит на первый этап ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 16.11.2021
Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для ФГУП "Атомфлот", выходит на первый этап ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 16.11.2021.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

ЦАМТО, 21 декабря. Первый серийный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" вернулся к причалу Балтийского завода (входит в состав ОСК) после прохождения финального этапа программы заводских ходовых испытаний.

В ходе контрольного выхода судна в акваторию Финского залива, который продлился чуть больше недели, заводская сдаточная команда осуществила окончательную проверку систем и механизмов судна, замечания по которым были выявлены на первом этапе испытаний.

Сейчас первый серийный универсальный атомный ледокол "Сибирь" ошвартован у причала Балтийского завода. Сдаточная команда и экипаж готовят судно к переходу в Мурманск. Ожидается, что акт передачи ледокола заказчику будет подписан в последних числах текущего года. Флаг России будет поднят на борту атомохода "Сибирь" в начале 2022 года.

Универсальный атомный ледокол "Сибирь" – второе судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду состоялся 22 сентября 2017 года. Кроме "Сибири" на предприятии ведется строительство еще трех атомоходов проекта – это ледоколы "Урал", "Якутия" и "Чукотка".

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Страны
Россия
Финляндия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ГАЗ Группа
ОСК
Проекты
Арктика
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