Летчики морской авиации Балтийского флота выполнили плановые полеты

Морская авиация Балтийского флота выполнила плановые полеты. Летчики-истребители отработали тактику ведения воздушного боя, передает телеканал «Известия». Экипажи выполнили комплекс подготовки в небе. Особое внимание уделялось технике пилотирования на разных высотах. Одновременно ударные вертолеты Ми-24 атаковали объекты условного противника на суше. А противолодочный вертолет Ка-27 выполнил задачи по обнаружению субмарин. В плановых полетах задействовали 20 летательных аппаратов.

Морская авиация Балтийского флота выполнила плановые полеты. Летчики-истребители отработали тактику ведения воздушного боя, передает телеканал «Известия». Экипажи выполнили комплекс подготовки в небе. Особое внимание уделялось технике пилотирования на разных высотах. Одновременно ударные вертолеты Ми-24 атаковали объекты условного противника на суше. А противолодочный вертолет Ка-27 выполнил задачи по обнаружению субмарин. В плановых полетах задействовали 20 летательных аппаратов.