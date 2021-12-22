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Известия.ru

Летчики морской авиации Балтийского флота выполнили плановые полеты

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Морская авиация Балтийского флота выполнила плановые полеты. Летчики-истребители отработали тактику ведения воздушного боя, передает телеканал «Известия». Экипажи выполнили комплекс подготовки в небе. Особое внимание уделялось технике пилотирования на разных высотах. Одновременно ударные вертолеты Ми-24 атаковали объекты условного противника на суше. А противолодочный вертолет Ка-27 выполнил задачи по обнаружению субмарин. В плановых полетах задействовали 20 летательных аппаратов.

Морская авиация Балтийского флота выполнила плановые полеты. Летчики-истребители отработали тактику ведения воздушного боя, передает телеканал «Известия». Экипажи выполнили комплекс подготовки в небе. Особое внимание уделялось технике пилотирования на разных высотах. Одновременно ударные вертолеты Ми-24 атаковали объекты условного противника на суше. А противолодочный вертолет Ка-27 выполнил задачи по обнаружению субмарин. В плановых полетах задействовали 20 летательных аппаратов.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Ми-24
Проекты
БФ
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