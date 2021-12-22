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Российская газета

"Панцири" сбили более 40 турецких беспилотников в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

Зенитные ракетно-пушечные комплексы российского производства "Панцирь", стоящие на вооружении правительственных войск Сирии, показали высокую эффективность при поражении дронов боевиков. С начала кампании ими уничтожено более 40 турецких беспилотников различного типа.

Как сообщил в эфире телеканала "Россия 1" генерал-майор Александр Новиков, российские комплексы "Панцирь-С1" уничтожили более 40 турецких тяжелых беспилотников Anka и ударных дронов Bayraktar.

В телеэфире также был продемонстрирован сбитый в провинции Идлиб беспилотник Bayraktar, который несанкционированно вошел в зону правительственных войск Сирии. При этом начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба ВС России отметил, что сирийские силы и средства ПВО контролируют воздушное пространство и полеты турецких беспилотников с момента взлета и посадки.

Напомним, что с момента кампании Россия поставила Сирии 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Большинство из них сосредоточены на охране воздушного пространства Дамаска и прилегающих районах.

Российские ЗРПК вооружены 12 ракетами 57Э6М-Е и спаренными скорострельными 30-мм пушками. Новый радар способен обнаруживать различные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты на малых высотах. Арсенал "Панциря" позволяет при любой погоде уничтожать любые существующие средства воздушного нападения на дальности до 20 километров и на высотах до 15 километров.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
57Э6
96К6 Панцирь-С1
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