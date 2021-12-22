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Российская газета

Начался ремонт легендарной подводной лодки К-3

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Источник изображения: Объединенная судостроительная корпорация

На Кронштадтском морском заводе приступают к ремонту и подготовке к музеефикации подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол". Ее поставили в док им. Митрофанова, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

Напомним, осенью нынешнего года "Ленинский комсомол" совершил межфлотский переход с Северного флота, где стоял на вооружении, в Кронштадт. На морском заводе произведут расконсервацию отсеков, удалят отходы, обследуют и восстановят корпус субмарины. Одним из важных этапов станет монтаж опорных блоков, на которых историческую подлодку установят в качестве экспоната Музея боевой славы в Кронштадте.

Как добавили в ОСК, для Кронштадтского завода это не первый опыт работы с кораблями-музеями. Здесь реставрировали крейсер "Аврора", ремонтировали ледокол "Красин", готовили к музеефикации маяк "Ирбенский".

"Ленинский комсомол" - первая советская и третья в мире атомная подводная лодка. Ее заложили 24 сентября 1955 года в Северодвинске, спустили на воду 9 августа 1957 года. В 1991-м субмарину вывели из состава Северного флота. Хотели утилизировать, но потом решили сохранить в качестве музея.


Светлана Цыганкова

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Кронштадт
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