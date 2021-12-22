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Интерфакс-АВН

Генсек ОДКБ призывает Баку и Ереван решать пограничные разногласия политико-дипломатическим путем

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Станислав Зась
Станислав Зась.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Ереван. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Организация Договора о коллективной безопасности считает решение Армении и Азербайджана начать демаркацию границы важным шагом для предотвращения эскалации, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

"Структура поддерживает шаги правительства Армении по урегулированию ситуации с Азербайджаном политическим и дипломатическим путем",- сказал он во вторник в интервью армянскому государственному информагентству "Арменпресс".

Зась отметил, что в ОДКБ обеспокоены напряженной обстановкой на армяно-азербайджанской границе.

"Полагаем, что пограничные разногласия нужно решать только политико-дипломатическими средствами, и поддерживаем содержащие в Трехстороннем заявлении от 26 ноября договоренности предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при содействии Российской Федерации по запросу сторон"- заявил он.

По его словам, меры по деэскалации ситуации как никогда востребованы и имеют первостепенное значение.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
ОДКБ
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