Генсек ОДКБ призывает Баку и Ереван решать пограничные разногласия политико-дипломатическим путем

Ереван. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Организация Договора о коллективной безопасности считает решение Армении и Азербайджана начать демаркацию границы важным шагом для предотвращения эскалации, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

"Структура поддерживает шаги правительства Армении по урегулированию ситуации с Азербайджаном политическим и дипломатическим путем",- сказал он во вторник в интервью армянскому государственному информагентству "Арменпресс".

Зась отметил, что в ОДКБ обеспокоены напряженной обстановкой на армяно-азербайджанской границе.

"Полагаем, что пограничные разногласия нужно решать только политико-дипломатическими средствами, и поддерживаем содержащие в Трехстороннем заявлении от 26 ноября договоренности предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при содействии Российской Федерации по запросу сторон"- заявил он.

По его словам, меры по деэскалации ситуации как никогда востребованы и имеют первостепенное значение.